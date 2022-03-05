«Гуманитарные коридоры должны работать сегодня, Мариуполь и Волноваха, чтобы спасти людей — женщин особенно детей, людей старшего возраста. Чтобы дать продукты питания и лекарства тем, кто остается. Наша помощь — она уже в дороге», — сказал Зеленский.
Кроме этого, Зеленский обратился к жителям Мариуполя и заявил, что город стоит покидать только тем, кто не может «продолжать борьбу».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск. Организованные гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.