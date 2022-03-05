Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 5 марта рассказал об отправке Киевом грузов гуманитарным коридорам для жителей Мариуполя и Волновахи

«Гуманитарные коридоры должны работать сегодня, Мариуполь и Волноваха, чтобы спасти людей — женщин особенно детей, людей старшего возраста. Чтобы дать продукты питания и лекарства тем, кто остается. Наша помощь — она уже в дороге», — сказал Зеленский.

Кроме этого, Зеленский обратился к жителям Мариуполя и заявил, что город стоит покидать только тем, кто не может «продолжать борьбу». Зеленский призвал жителей Мариуполя «продолжать борьбу» © REUTERS, Umit Bektas

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск. Организованные гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.