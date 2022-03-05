Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России нужно выучить новые слова: «репарация» и «контрибуция». Однако пополнить словарный запас следовало бы не Москве, а самому украинскому лидеру. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

«Зеленскому нужно выучить слова "военный трибунал" и "военные преступления" в первую очередь, потому что украинская, киевская власть совершила их уже с десяток», — заявил эксперт.

Детоубийцы из «Азова», где укрылись украинские военные в Буче. Хроника событий на Украине на 13:00 5 марта © REUTERS, Antonio Bronic

«Это и подстрекательство к войне, это фактически вовлечение в войну несовершеннолетних, потому что оружие раздавалось без паспортов, в том числе, подросткам, которые получили его», — сказал Анпилогов.

Также он добавил, что украинская сторона делает немало голословных заявлений, фактически скатываясь ко лжи, и параллельно наполняет интернет-ресурсы фейками, которые доводят панику местного населения до максимальной степени накала. Все это не пройдет бесследно, уверен собеседник издания, как и действия тех, кто решил взять в руки оружие.

«Это предостережение для всех членов территориальной обороны по многим городам, которые считают, что их будут воспринимать как гражданских лиц. Нет! Если человек, даже без формы, идет с автоматом, или, тем более, применяет это оружие в зоне военного конфликта, то он будет считаться законной военной целью», — заявил эксперт.

Полностью интервью с Алексеем Анпилоговым можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.

Народная милиция ДНР и ЛНР присоединились к спецоперации РФ, заявив о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.