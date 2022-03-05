«Все, кому нужна помощь, должны иметь возможность выйти — кто хочет. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны, потому что если все уйдут — чей тогда будет город?» — сказал Зеленский.
Ранее по согласованию Минобороны РФ и украинской стороны были открыты гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи.
По сообщению администрации Мариуполя, с 9:00 до 16:00 (10:00 — 17:00 мск) будет установлен режим тишины. С 11:00 (12:00 мск) начинается эвакуация мирного населения.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее Мариуполь был блокирован силами ДНР и ВС РФ. Украинские националисты продолжают оставаться в городе, они оборудовали позиции в жилом секторе и используют мирных граждан как живой щит.