Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 5 марта призвал тех жителей Мариуполя и Волновахи, кто может, продолжать борьбу и не выходить из города по гуманитарному коридору

«Все, кому нужна помощь, должны иметь возможность выйти — кто хочет. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны, потому что если все уйдут — чей тогда будет город?» — сказал Зеленский.

Ранее по согласованию Минобороны РФ и украинской стороны были открыты гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи.

По сообщению администрации Мариуполя, с 9:00 до 16:00 (10:00 — 17:00 мск) будет установлен режим тишины. С 11:00 (12:00 мск) начинается эвакуация мирного населения. Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами 200 человек - Пушилин © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее Мариуполь был блокирован силами ДНР и ВС РФ. Украинские националисты продолжают оставаться в городе, они оборудовали позиции в жилом секторе и используют мирных граждан как живой щит.