На этой неделе в Белоруссии на границе с Украиной прошли два раунда переговоров российской и украинской делегаций. Стороны договорились об организации гуманитарных коридоров в блокированных городах. Продолжение переговоров ожидается в ближайшее время.
«Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе», — сказал Зеленский.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров назвал единственным способом мирного урегулирования ситуации отставку нынешней украинской власти.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.