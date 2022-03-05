Азаров усомнился, что переговоры Москвы и Киева пройдут успешно
Азаров усомнился, что переговоры Москвы и Киева пройдут успешно
© РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк
На этой неделе в Белоруссии на границе с Украиной прошли два раунда переговоров российской и украинской делегаций. Стороны договорились об организации гуманитарных коридоров в блокированных городах. Продолжение переговоров ожидается в ближайшее время. 

«Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе», — сказал Зеленский.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров назвал единственным способом мирного урегулирования ситуации отставку нынешней украинской власти.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.