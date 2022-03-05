Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 5 марта прокомментировал ход переговоров украинской и российской делегаций

Азаров усомнился, что переговоры Москвы и Киева пройдут успешно © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе», — сказал Зеленский.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров назвал единственным способом мирного урегулирования ситуации отставку нынешней украинской власти.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.