Через объявленный гуманитарный коридор из Мариуполя на 12:25 мск 5 марта пока не вышел ни один человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 1»

«На данный момент, по объявленному нами коридору вышли только вчера пять человек. Сегодня не вышел еще на данную минуту ни один человек», — сказал Пушилин.

Ранее администрация Мариуполя по договоренности с Минобороны РФ сообщила об открытии гуманитарного коридора для эвакуации беженцев.

«Сегодня, 5 марта, с 9:00 до 16:00 (10:00 — 17:00 мск — ред.) будет установлен режим тишины. С 11:00 (12:00 мск — ред.) начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье», — рассказали в администрации.

Эвакуация планируется из нескольких точек с помощью городских автобусов и на личном транспорте.

Ранее в Мариуполе боевиками "Азова" был взорван дом на бульваре Меотиды. Власти ДНР выясняют информацию о пострадавших с помощью беспилотников, сообщил Пушилин.