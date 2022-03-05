«На данный момент, по объявленному нами коридору вышли только вчера пять человек. Сегодня не вышел еще на данную минуту ни один человек», — сказал Пушилин.
Ранее администрация Мариуполя по договоренности с Минобороны РФ сообщила об открытии гуманитарного коридора для эвакуации беженцев.
«Сегодня, 5 марта, с 9:00 до 16:00 (10:00 — 17:00 мск — ред.) будет установлен режим тишины. С 11:00 (12:00 мск — ред.) начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье», — рассказали в администрации.
Эвакуация планируется из нескольких точек с помощью городских автобусов и на личном транспорте.
Ранее в Мариуполе боевиками "Азова" был взорван дом на бульваре Меотиды. Власти ДНР выясняют информацию о пострадавших с помощью беспилотников, сообщил Пушилин.