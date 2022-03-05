Российский кинорежиссер Никита Михалков с иронией отнесся к тому, что на Украине суд заочно арестовал его по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность» этой страны. Комментарий пресс-службы Михалкова приводит kp.ru

О подозрении Михалкову ранее рассказала лично генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Режиссера подозревают в том, что он якобы посягал на территориальную целостность страны. Она утверждает, что теперь его смогут задержать при пересечении границы «любого цивилизованного государства».

Согласно пресс-службе Михалкова, его удивило, что украинский генпрокурор считает, что «русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны».

Лица угрожающей национальности: Никита Михалков гордится новым званием, присвоенным ему на Украине © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц», — говорится в сообщении.

Ранее Никита Михалков не раз высказывался против госпереворота на Украине в 2014 году и действий этой страны в Донбассе. За это он был включен в так называемый черный список украинского министерства культуры.