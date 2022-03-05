«По состоянию на 5 марта 2022 г. освобождены 39 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ», — говорится в сообщении.
Приводится список освобожденных от сил ВСУ населенных пунктов: это Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Талаковка, Сартана, Бердянское, Приморское, Орловское, Степановка, Тополиное, Малоянисоль, Лебединское, Водяное, Красновка, Новокрасновка.
Также отмечается, что открыты гуманитарные коридоры для выхода населения из Мариуполя и Волновахи.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что нацбатальон «Азов» устроил взрыв в доме в Мариуполе, под завалами около 200 человек.