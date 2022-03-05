Всего по состоянию на 5 марта ополченцы освободили 39 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем вооруженных формирований Украины, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале

«По состоянию на 5 марта 2022 г. освобождены 39 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ», — говорится в сообщении. Режим тишины, американские ЧВК в Киеве, трудный путь наёмников из Нигерии. Хроника событий на Украине на 11:00 5 марта © Facebook, ТМ Мілітарист

Приводится список освобожденных от сил ВСУ населенных пунктов: это Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Талаковка, Сартана, Бердянское, Приморское, Орловское, Степановка, Тополиное, Малоянисоль, Лебединское, Водяное, Красновка, Новокрасновка.

Также отмечается, что открыты гуманитарные коридоры для выхода населения из Мариуполя и Волновахи.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что нацбатальон «Азов» устроил взрыв в доме в Мариуполе, под завалами около 200 человек.