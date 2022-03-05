Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива считает, что его коллега по парламентской фракции Нестор Шуфрич инсценировал свое задержание силами теробороны. Свою версию произошедшего Кива изложил в видеообращении 5 марта

В пятницу, 4 марта в интернете появились фото и видео, на которых вооруженные сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко задерживают Шуфрича. Ему завязали глаза и удерживали в помещении, после чего передали контрразведке. Утверждается, что депутат Рады якобы снимал на камеру позиции украинских силовиков. Кива обвинил Бойко в предательстве Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Вчера мы все стали свидетелями шоу, которое устроил хитрый Шуфрич со своим задержанием. Видно, сотрудничество с [президентом Владимиром] Зеленским ему пошло на пользу, и он решил с ним конкурировать в актерском мастерстве. Договорившись с людьми Порошенко и заплатив им деньги, он организовал свое задержание с самообороной, почти его пытали, а потом он будет корчить из себя жертву и плакаться, как его мучали, когда придут русские», — сказал Кива.

Ранее инцидент с Шуфричем прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, он призвал к расправе над оппозицией.

На этой неделе Илью Киву попытались исключить из партии и фракции ОПЗЖ. Инициатором этого стал сопредседатель партии Юрий Бойко. Согласно заявлению Кивы, его исключение из фракции провалилось, а лишить его партбилета может только съезд партии. По его версии, ряд депутатов и руководителей «Оппозиционной платформы — За жизнь» сотрудничают с Офисом президента Зеленского.