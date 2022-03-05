Многие аналитики утверждают, что нынешняя спецоперация РФ - это часть большой битвы с Западом. Насколько Москва готова к такому сражению, в интервью изданию Украина.ру оценил обозреватель РИА Новости Петр Акопов

«Мы достаточно к ней готовы. Мы готовы морально и частично материально (ресурсы и экономика). Другое дело, что финансово-экономическая атака Запада приобрела такой масштаб, что уже бессмысленно говорить о том, насколько мы хорошо к ней подготовились», — заявил эксперт.

Вице-премьер РФ спрогнозировал, сколько продлится кризис © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«Именно поэтому попытка затянуть нашу операцию на Украине приведет к тому, что мировой экономике придется перестраиваться по законам военного положения. Россия, Китай, Индия и Запад будут перестраивать экономику в условиях, которые сейчас невозможно просчитать», — заявил собеседник издания.

Полностью интервью с Петром Акоповым можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.

Народная милиция ДНР и ЛНР присоединились к спецоперации РФ, заявив о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.