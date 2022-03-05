«Буквально несколько минут назад боевики "Азова" привели в действие заложенное ранее взрывные устройство, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: Бульвар Меотиды, 15/20», — сказал Пушилин.
По словам главы ДНР, в данный момент в подвале под завалами на месте взрыва остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети.
Он отметил, что из-за таких провокаций нести ответственность за гуманитарный коридор крайне проблематично.
Ранее Минобороны РФ объявило режим тишины для вывода людей из Мариуполя и Волновахи по гуманитарному коридору. Администрация Мариуполя сообщила о гуманитарном коридоре в сторону Запорожья.