ВС РФ и Народная милиция ЛНР и ДНР действуют в рамках маневренной модели, когда удары постоянно следуют по неожиданным направлениям. В этой ситуации действия ВСУ свелись к очаговой, хаотичной обороне. И это при том, что Россия сама себя ограничила в приемах, заявил в интервью изданию Украина.ру президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

«Нельзя ни в коем случае называть это "войной". В войне используются все доступные средства. Российская армия сейчас не использует многие доступные ей средства, например, не используются тяжелые, свободно падающие бомбы, сейчас максимально ограничен калибр использования оружия — 250 килограммов, хотя на вооружении есть и пятисоткилограммовые, и однотонные бомбы», — сказал эксперт.

Режим тишины, американские ЧВК в Киеве, трудный путь наёмников из Нигерии. Хроника событий на Украине на 11:00 5 марта © Facebook, ТМ Мілітарист

Полностью интервью с Алексеем Анпилоговым можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.

Народная милиция ДНР и ЛНР присоединились к спецоперации РФ, заявив о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.