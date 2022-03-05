«Нельзя ни в коем случае называть это "войной". В войне используются все доступные средства. Российская армия сейчас не использует многие доступные ей средства, например, не используются тяжелые, свободно падающие бомбы, сейчас максимально ограничен калибр использования оружия — 250 килограммов, хотя на вооружении есть и пятисоткилограммовые, и однотонные бомбы», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что сделано это осознанно, чтобы не произошло больших разрушений в городских постройках, а значит и немалого числа жертв среди мирных жителей.
Полностью интервью с Алексеем Анпилоговым можно прочитать здесь.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.
Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.
Народная милиция ДНР и ЛНР присоединились к спецоперации РФ, заявив о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.