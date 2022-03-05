Кризисный период в России может составить 3-5 месяцев. Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов в комментарии «Известиям» 5 марта

Борисов выразил надежду, что кризисный период будет длиться не очень долго: «может быть, квартал, может, четыре-пять месяцев».

Вице-премьер подчеркнул, что санкции Запада стали серьезным вызовом для промышленности России. Сейчас, по его словам, правительство анализирует последствия и вырабатывает меры, которые будут хеджировать риски. Санкции во благо России. Страна может избавиться от правил, навязанных ей в 1991 году Западом © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, поднятие ключевой ставки Центробанка — временная мера, которая должна повлиять на промышленность, поскольку для пополнения оборотных средств и долгосрочных обязательств используются кредиты. При этом для ряда системообразующих предприятий разработаны меры пониженной ставки, отметил вице-премьер.

Также вводятся налоговые льготы на НДФЛ и увеличение доли авансирования по бюджетным обязательствам.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании ДНР и ЛНР. 24 февраля президент заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.