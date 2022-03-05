Вооруженные силы Россиии и Народная милиция ЛНР и ДНР сейчас действуют в рамках маневренной, ситицентрической модели, когда удары постоянно следуют по неожиданным направлениям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

«Вся оборона ВСУ превратилась в очаговую оборону. Единой линии фронта нет. Единого плана обороны у ВСУ нет, и они сейчас максимально держатся за городскую застройку, потому что воевать в чистом поле в открытом рыцарском бою они не хотят и не будут. Это уже абсолютно видно, что они используют тактику прикрытия живым щитом. Это запрещено многими международными конвенциями ведения войны. Такую тактику применяла запрещенная в РФ организация ИГ в Сирии, и это привело к ужасающим последствиям», — сказал эксперт.

Режим тишины, американские ЧВК в Киеве, трудный путь наёмников из Нигерии. Хроника событий на Украине на 11:00 5 марта © Facebook, ТМ Мілітарист

Полностью интервью с Алексеем Анпилоговым можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.

Народная милиция ДНР и ЛНР присоединились к спецоперации РФ, заявив о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.