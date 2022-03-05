Обозреватель РИА Новости Петр Акопов рассказал в интервью изданию Украина.ру, что спецоперация РФ может пойти по «быстрому» сценарию, то есть длиться 2 недели, а может и стать «медленной», тогда событии затянутся до 2 месяцев

Зеленский хамит НАТО, майданы в Херсоне, Донбассу готовят новый «Боинг». Хроника событий на Украине на утро 5 марта © REUTERS, Umit Bektas

«Самое страшное — это недовольство населения Украины, потому что там наступит гуманитарная катастрофа. Как бы мы не пытались помогать им продуктами и лекарствами, коммуникации между городами прервутся. Также это будет критично для международной обстановки, потому что за эти 2 месяца санкции, ответные меры России и паника на рынках может привести к мировому экономическому кризису, по сравнению с которым 2008 год покажется цветочками», — уверен Акопов.

Поэтому, уточнил он, Россия сначала попытается в максимально сжатые сроки решить украинский вопрос, и только после этого приступит к выстраиванию жизни в условиях новых реалий.

Полностью интервью с Петром Акоповым можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.