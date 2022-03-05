Украинская сторона 5 марта ведет обстрел Донецка с применением снарядов запрещенного калибра 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram

Всего, по данным пресс-службы, по направлению Донецка с утра 5 марта ВСУ выпустили 17 снарядов. Зеленский хамит НАТО, майданы в Херсоне, Донбассу готовят новый «Боинг». Хроника событий на Украине на утро 5 марта © REUTERS, Umit Bektas

«08:00 — н.п. Водяное — г. Донецк: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм… 08:10 — н.п. Славное — г. Донецк: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм. 09:10 — н.п. Пески — г. Донецк: выпущено 2 мины калибром 120 мм», — говорится в канале СЦКК.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании ДНР и ЛНР. 24 февраля президент заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

Обстрелы территории ЛНР и ДНР со стороны ВСУ продолжаются, известно о гибели местных жителей.