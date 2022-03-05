Каким способом киевский режим будет капитулировать, зависит сейчас от того, как быстро России удастся завершить спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Тогда и будет понятно, кто именно и как будет капитулировать, рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель РИА Новости Петр Акопов

«Вопрос в том, отдаст ли [глава украинского государства Владимир] Зеленский приказ о капитуляции, которого мы пока признаем легитимным президентом, или же капитуляция будет приниматься от окруженных частей ВСУ и местных властей. Либо капитуляция будет централизованной, которая была бы оптимальным вариантом, либо будут капитулировать раздробленные куски Украины», — сказал Акопов.

Он пояснил, что централизованная капитуляция — лучший вариант, так как в этом случае будет значительно меньше жертв с украинской стороны, особенно среди мирных жителей.

Полностью интервью с Петром Акоповым можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.