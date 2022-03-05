Американский предприниматель в сфере IT Илон Маск в Twitter заявил о необходимости увеличить добычу нефти и газа

«Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — написал Маск.

Предприниматель признал, что сейчас зеленая энергетика не сможет мгновенно заместить экспорт нефти и газа из России. Европарламент вытесняет российские газ и нефть с рынка ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Маск с сожалением отметил, что наращивание добычи углеводородов негативно отразится на его электромобилях Tesla. Однако, указал он, устойчивые энергетические решения «просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт».

Во всем мире цены на нефть, газ и продукты их переработки бьют рекорды на фоне ситуации на Украине. Ранее Европарламент призвал страны ЕС ограничить импорт газа и нефти из РФ.

Правительство США рассматривает вопрос о запрете закупок нефти из РФ в рамках санкций, Белый дом не соглашается с такой мерой.