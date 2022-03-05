Многие жители Донбасса эвакуировались в Россию, большая часть мужчин отправилась защищать свои дома, однако в регионе осталось немало людей, которые продолжают жить на своей родной земле несмотря ни на что. Об их проблемах в интервью изданию Украина.ру рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин

«Все очень сложно и тяжело. Мы сами находимся на грани гуманитарной катастрофы. Все останавливается. Возобновилась работа гуманитарных столовых для детей. Понятно, что в первые мирные дни, когда вернутся эвакуировавшиеся женщины и дети, а также мобилизованные мужчины, ситуация поменяется. Но сейчас обстановка, мягко говоря, тяжелая», — ответил собеседник издания.

Полностью интервью с Андреем Пургиным можно прочитать здесь.

Зеленский хамит НАТО, майданы в Херсоне, Донбассу готовят новый «Боинг». Хроника событий на Украине на утро 5 марта © REUTERS, Umit Bektas

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.