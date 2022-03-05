Один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру рассказал, как обстоят дела в регионе, а также ответил на вопрос, как Народную милицию и российские войска встречают на освобожденной территории Донбасса

«Неприятие тоже есть. С той стороны не так давно прошли местные выборы в Донецкой и Луганской областях, во втором туре еле-еле выигрывали мэры. Они понимают, что скоро лишатся власти, и поэтому в Сватово и в Старобельске местный городской актив и депутаты горсовета пытались не пустить российские войска», — сказал Пургин.

Зеленский хамит НАТО, майданы в Херсоне, Донбассу готовят новый «Боинг». Хроника событий на Украине на утро 5 марта © REUTERS, Umit Bektas

Полностью интервью с Андреем Пургиным можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.