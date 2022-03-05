Компания Starlink не будет блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы ряда государств, написал Илон Маск в Twitter 5 марта

«Некоторые правительства (не Украина) сказали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы не будем этого делать, разве что под дулом пистолета», — заявил Маск.

По словам Маска, он принял такое решение, потому что он — сторонник абсолютной свободы слова. Tesla никуда не едет: Илон Маск признал крах «зеленой» энергетики и обвинил в нем Россию © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Ранее Google ввел ограничения для ряда российских государственных СМИ. Остановлена монетизация российских проектов, введен запрет на размещение рекламы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.