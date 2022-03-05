Соединенные Штаты могут эвакуировать президента Украины Владимира Зеленского и использовать его так, как они используют белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую. б этом 5 марта РИА Новости рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

По мнению Азарова, США готовы вывезти Зеленского из Киева, если ситуация на Украине обостриться.

«Американцам он (Зеленский — ред.) нужен живой, невредимый, как легитимный президент, с которым они будут носиться, как носятся сейчас с Тихановской, и блокировать все работы по созданию и вхождению в свои полномочия нового руководства Украины. Поэтому Зеленскому нечего опасаться. Но вы видели его физическое состояние», — сказал экс-премьер.

Азаров добавил, что отставка действующей украинской власти — единственный способ достичь мира в стране.

«Выдержит ядерный удар»: Азаров назвал секретное место, где может прятаться Зеленский © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины. Накануне Николай Азаров обнародовал данные, согласно которым Украина планировала нападение на ДНР и ЛНР буквально за сутки до начала российской спецоперации. Также он заявил, что в НАТО планировали построить в обозримом будущем военные базы на Украине, российская специальная операция предотвратила риск развязывания третьей мировой войны.