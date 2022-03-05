По мнению Азарова, США готовы вывезти Зеленского из Киева, если ситуация на Украине обостриться.
«Американцам он (Зеленский — ред.) нужен живой, невредимый, как легитимный президент, с которым они будут носиться, как носятся сейчас с Тихановской, и блокировать все работы по созданию и вхождению в свои полномочия нового руководства Украины. Поэтому Зеленскому нечего опасаться. Но вы видели его физическое состояние», — сказал экс-премьер.
Азаров добавил, что отставка действующей украинской власти — единственный способ достичь мира в стране.
Вечером 3 марта Зеленский дал пресс-конференцию. СМИ обратили внимание на состояние украинского президента, он активно жестикулировал и размахивал руками, глаза его были опухшими, а некоторые движения казались заторможенными. Пользователи сети сделали вывод, что Зеленский был во время беседы нетрезвым либо крайне уставшим.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины. Накануне Николай Азаров обнародовал данные, согласно которым Украина планировала нападение на ДНР и ЛНР буквально за сутки до начала российской спецоперации. Также он заявил, что в НАТО планировали построить в обозримом будущем военные базы на Украине, российская специальная операция предотвратила риск развязывания третьей мировой войны.