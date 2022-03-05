Экс-премьер Украины Николай Азаров ответил в комментарии РИА Новости 5 марта, возможно ли, что он вернется в политику в случае смены власти на Украине

По словам Азарова, он не будет «отсиживаться в стороне», если возникнет необходимость в его опыте и знаниях, например, в восстановлении экономики и народного хозяйства страны, но и сам «напрашиваться» не намерен. «Уход всей камарильи»: Азаров назвал единственный вариант для мира на Украине © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«На Украине большое количество хороших специалистов, в том числе тех, которые работали со мной вместе, которых я, например, хорошо знаю. Поэтому я убежден, что выбор в Украине большой достаточно», — отметил Азаров.

Экс-премьер добавил, что знает на Украине людей, которые могли бы ее возглавить после смены власти, но сейчас не будет их назвать, чтобы не подвергать их жизни излишнему и ненужному риску.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что Россия якобы намерена вернуть Николая Азарова во власть на Украине. В МИД РФ сказали, что данное заявление Лондона является дезинформацией.