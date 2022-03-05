Обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов дал интервью изданию Украина.ру, в котором в том числе ответил на вопрос, получат ли Украина, Молдавия и Грузия членство в Евросоюзе

Берите и поскорее: может ли Украина вступить в ЕС по ускоренной процедуре? © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский, почти никаких.

Причина — опасность, которую Киев представляет для европейцев, особенно после того, как глава украинского государства просто раздал всем желающим 25 тысяч автоматов.

Асафов уверен, что если бы Евросоюз мог навредить России, при этом не нанося ущерб своей безопасности, то он обязательно бы это сделал, и Украина давно вошла бы в состав ЕС. Собеседник издания уверен, что и Молдавию с Грузией ждет отказ, но по другим мотивам.

«То, что Молдавия, Грузия и Косово, которое потребовало принять ее в НАТО и немедленного размещения там военной базы для легитимации собственного статуса, пользуются моментом, то это нормально. Но я думаю, они всем откажут.

С точки зрения пиара это плохо, когда вы берете по какому-то принципу одних, но отказываете тем, кто в этом нуждается и на это претендует в первую очередь», — подытожил он.

Полностью интервью с Александром Асафовым можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.

Не так давно президент Зеленский выпустил из тюрем заключенных, имеющих боевой опыт, чтобы они «реабилитировались, защищая страну», а также раздал всем желающим 25 тысяч автоматов.