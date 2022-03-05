Отчасти Россия уже принимает капитуляцию Украины от полевых командиров ВСУ на местах. Люди на передовой в Донбассе сдаются в плен. Была информация, что сдался целый полк зенитных войск. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Возможно, что Россия примет капитуляцию у кого-то из высокопоставленных военных, но пока должен произойти полный разгром украинской армии, чтобы это было понятно даже офицерам ВСУ, пояснил эксперт.

«Сейчас [депутата Верховной Рады Юрий] Бойко и [Вадим] Новинский проявляют активность. Они представляют украинскую власть и наиболее приемлемы для России. Тем более, что если это депутаты, то они могут быть избраны спикерами Верховной Рады, которая может взять на себя управление страной в случае отстранения Зеленского от власти. Поэтому нужно искать политические варианты, но мы не видим, что тот же Бойко сможет повлиять на Зеленского и на ВСУ», — указал Дзермант.

Россия готова обсуждать условия дальнейшего существования Украины. Но Украина и ее руководство сейчас в этом не заинтересованы. Они пытаются затянуть время в надежде на то, что у России иссякнут силы и ресурсы, заключил собеседник издания.

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