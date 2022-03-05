Планируется, что украинские беженцы в Чехии смогут получать по 5 тыс. крон (около 200 евро) раз в месяц, говорится в законопроекте Кабмина Чехии, передает РИА Новости 5 марта

«Беженцы, прибывшие в Чехию в связи с боевыми действиями на Украине, в соответствии с проектом закона, могли бы автоматически получать по 5 тысяч крон по прибытию в республику. В случае отсутствия у них имущества и денежных средств, они могли бы получать подобную сумму в течение трех последующих месяцев», — говорится в проекте.

Также отмечается, что в будущем могут поощряться приютившие беженцев семьи в Чехии. Украину могут покинуть до 4 миллионов беженцев: Бачелет © REUTERS, Lukasz Glowala

По данным МВД Чехии на 5 марта, в стране более 33 тысяч беженцев из Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами. Утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.