С 10 утра по московскому времени 5 марта Россия объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи по договоренности с украинской стороной, заявили в Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости

«Сегодня с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

Ранее Киев и Москва договорились о создании гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей на переговорах в Белоруссии. Гуманитарные коридоры, саботаж чиновников, порт в Мариуполе, удар по «Айдару». Хроника событий на Украине на 17:00 4 марта © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

В то же время территории республик до сих пор активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.