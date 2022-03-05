«Сегодня с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
Ранее Киев и Москва договорились о создании гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей на переговорах в Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
В то же время территории республик до сих пор активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.