По итогам второго раунда переговоров украинская и российская делегации сообщили, что договорились о выводе людей по гуманитарным коридорам. Однако киевские власти фактически удерживают жителей Мариуполя в заложниках. Как это повлияет на развитие событий в городе в интервью изданию Украина.ру рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин

Зеленский хамит НАТО, майданы в Херсоне, Донбассу готовят новый «Боинг». Хроника событий на Украине на утро 5 марта © REUTERS, Umit Bektas

«Думаю, Мариуполь будет блокирован. Придется ждать и проводить переговоры, чтобы выпустить оттуда мирных жителей. Понятно, что там уже гуманитарная катастрофа. Люди сидят без воды и без света. Еда у них пока что есть, но отсутствие чистой питьевой воды станет проблемой гуманитарного характера», — сказал собеседник издания.

Полностью интервью с Андреем Пургиным можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.

Не так давно президент Владимир Зеленский выпустил из тюрем заключенных, имеющих боевой опыт, чтобы они «реабилитировались, защищая страну», а также раздал всем желающим 25 тысяч автоматов.