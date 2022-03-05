Президент РФ присвоил командиру бригады морской пехоты полковнику Алексею Бернгарду звание Героя России за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко в Telegram-канале

«Указом президента Владимира Путина звание Героя России присвоено командиру бригады морской пехоты полковнику Алексею Бернгарду. Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины», — написал Кожемяко.

Подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство, добавил глава Приморья.

Кожемяко отметил, что Бернгард несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке, и его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира. Путин рассказал о ходе операции на Украине © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

В то же время территории республик до сих пор активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.