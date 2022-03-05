Переговоры между Москвой и Киевом не приведут к урегулированию ситуации, предположил экс-премьер Украины Николай Азаров. Об этом на днях он рассказал в комментарии News.ru

«Переговоры в любом случае имеет смысл вести, хотя бы чтобы оговорить вопросы создания зелёных коридоров, вывода, эвакуации, в гуманитарных целях. Но я не думаю, что они к чему-то приведут, потому что сейчас, скорее всего, украинские войска никому не подчиняются», — сказал Азаров.

По его мнению, украинские военные сейчас не станут исполнять распоряжения президента Украины Владимира Зеленского. «Выдержит ядерный удар»: Азаров назвал секретное место, где может прятаться Зеленский © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

По словам Азарова, дело в том, что в ВСУ «громадное количество нацистов», примерно по 2-3 человека в батальоне, которые «способны расстрелять, стрелять в спину и так далее».

Ранее в Белоруссии прошел второй раунд переговоров между Москвой и Киевом. Российская и украинская делегации договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного гражданского населения.