На фоне спецоперации РФ оживились дискуссии на тему членства в ЕС Молдавии, Грузии и Украины. Президент последней Владимир Зеленский даже подал соответствующую заявку. Шансы на положительное решение в интервью изданию Украина.ру оценил обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Берите и поскорее: может ли Украина вступить в ЕС по ускоренной процедуре? © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Украину тоже никуда не возьмут. Это невозможно. Украины уже не существует в том виде, в котором она была. Кого они будут принимать? Ради политического жеста они на это тоже не пойдут, потому что нет смысла принимать страну, границы и власть которой скоро будут изменены. Украине это не поможет, а России это никак не навредит», — сказал эксперт.

Полностью интервью с Петром Акоповым можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.

Не так давно президент Зеленский выпустил из тюрем заключенных, имеющих боевой опыт, чтобы они «реабилитировались, защищая страну», а также раздал всем желающим 25 тысяч автоматов.