Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к жителям Украины, начав его на украинском языке, видео размещено на YouTube

«Я хочу обратиться непосредственно к украинцам, которые находятся здесь, в Великобритании, и к тем, кто сейчас на Украине и в соседних странах», — сказал Джонсон по-украински.

Премьер Британии назвал военную операцию на Украине кощунством. Он сообщил, что Британия выделит Украине 20 млн фунтов на оказание гуманитарной помощи и организует программу по воссоединению семей. Британский премьер Борис Джонсон пригрозил Кремлю новым Чернобылем © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Ранее Джонсон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и предложил ему убежище в Британии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса.

В то же время территории республик до сих пор активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.