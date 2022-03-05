Обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов ответил, велики ли шансы Украины на вступление в Евросоюз, куда совсем недавно направил соответствующий запрос президент Владимир Зеленский. Эксперт уверен, что это вопрос взаимных рисков, о чем он и рассказал в интервью изданию Украина.ру

Берите и поскорее: может ли Украина вступить в ЕС по ускоренной процедуре? © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«На уровне пропаганды и риторики это возможно, но на уровне практики встают вопросы. Потому что никакой Интерпол с этим не справится. То, что оружие из Украины уже ловили на территории Франции — это тоже было.

Если бы власти Евросоюза могли таким образом создать политические проблемы для России, не нанося ущерб своей собственной безопасности, связанный с криминалом, наркотрафиком и контрабандой оружия, они бы давно это сделали», — заключил эксперт.

Однако, подчеркнул он, даже при всех рисках для Европы США все же может продавить вопрос членства Украины в ЕС.

Полностью интервью с Александром Асафовым можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.

Не так давно президент Зеленский выпустил из тюрем заключенных, имеющих боевой опыт, чтобы они «реабилитировались, защищая страну», а также раздал всем желающим 25 тысяч автоматов.