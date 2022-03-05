По итогам 2 раунда переговоров украинская и российская делегации сообщили, что договорились о выводе людей по гуманитарным коридорам. Однако пока соответствующее обещание представителей Киева так и остается обещанием. Такую мысль в интервью изданию Украина.ру сформулировал один из основателей ДНР Андрей Пургин

«Если мэр [Мариуполя Юрий Бойченко ] об этом не говорит, значит, ему не дают возможности вывести людей по гуманитарным коридорам. Украина в принципе ставит задачу не выпускать мирных жителей из городов. Напомню, что мэр Чернигова прямо заявил о минировании выходов из города, чтобы люди не выезжали.

Ну и раз Бойченко не сказал о выходе людей по гуманитарным коридорам и вообще об эвакуации, то они либо целенаправленно не дадут им уйти, либо как минимум не будут этому способствовать», — пояснил собеседник издания.

Полностью интервью с Андреем Пургиным можно прочитать здесь.

«Было время для игр, да прошло». Что говорят беженцы из-под Мариуполя © РИА Новости, Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.