Россия не намерена разделить Украину на части, ее цель - обеспечение собственной безопасности. Об этом 5 марта сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости

По словам Пескова, Россия не стремится разделить Украину. Песков заявил, что РФ не отказывается от курса на денацификацию Украины © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Мы хотим добиться своих целей, первая из которых — демилитаризация Украины. Мы хотим конституционных гарантий о нейтральном статусе Украины», — заявил представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что в третьем раунде переговоров Киев прислушается к «позиции и озабоченностям России, что, в частности, необходимо для прекращения военной операции».

Пресс-секретарь президента также заявил, что решение о приведении сил ядерного сдерживания не несет угрозы миру, а направлено исключительно на защиту интересов РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса.

В то же время территории республик до сих пор активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.