По словам Пескова, Россия не стремится разделить Украину.
«Мы хотим добиться своих целей, первая из которых — демилитаризация Украины. Мы хотим конституционных гарантий о нейтральном статусе Украины», — заявил представитель Кремля.
Песков выразил надежду, что в третьем раунде переговоров Киев прислушается к «позиции и озабоченностям России, что, в частности, необходимо для прекращения военной операции».
Пресс-секретарь президента также заявил, что решение о приведении сил ядерного сдерживания не несет угрозы миру, а направлено исключительно на защиту интересов РФ.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса.
В то же время территории республик до сих пор активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.