Правительство Китая в 2022 году увеличит военный бюджет на 7,1%, говорится в проекте бюджета страны. Об этом 5 марта сообщает РИА Новости

Решения принимаются на пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей (5-11 марта). Китай продолжит торговое сотрудничество с РФ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Расходы на национальную оборону — 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов) с приростом 7,1%», — отмечается в проекте бюджета.

Согласно проекту, Китай намерен «претворять в жизнь военно-стратегический курс новой эпохи, поддерживать форсирование модернизации национальной обороны и вооруженных сил, стимулировать инновационное развитие оборонной науки, техники и промышленности».

Власти КНР планируют улучшать соцобеспечение демобилизованных военнослужащих, налаживать работу по устройству и обеспечению занятости отставных военных, повышать нормы пособий и дотаций для военных льготников.

Также Китай заявил о намерении «всесторонне активизировать военное обучение и боевую подготовку, проявлять решимость и гибкость в развертывании военной борьбы, защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая», продолжать модернизировать военную технику, вести инновационную деятельность в области оборонной науки и техники.