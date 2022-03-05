Пресс-служба Минобороны Словакии опровергла сообщения в западных СМИ и заявление ВС Украины о якобы намерениях передать боевые самолеты Украине. Об этом 5 марта сообщает РИА Новости

С опровержением выступила пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова. Польша не отправит Украине истребители из-за членства в НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Словакия не планирует передавать свои самолеты украинской стороне. Обсуждения данного вопроса даже никогда не было. Мы не можем передать (другой стране) такой важный элемент защиты нашего воздушного пространства без адекватной замены», — подчеркнула она.

Ранее пресс-служба ВСУ сообщила, что Словакия намерена передать Украине 12 истребителей МиГ-29, Польша — 28 МиГ-29, Болгария — 16 МиГ-29 и 14 Су-25.

Президент Польши Анджей Дуда и Минобороны Болгарии также опровергли планы поставки военных самолетов. Однако Болгария заявила о намерении поставить Украине другую военную технику.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в комментарии СМИ, что есть ряд стран, готовых использовать свои ВВС против ВКС РФ на Украине, однако не назвал их.