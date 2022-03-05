Политолог, публицист

Алексей Евгеньевич Анпилогов родился 1 января 1974 года в Днепропетровске, УССР.

Окончил Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, факультет физики, электроники и компьютерных систем.

С 2013 года — президент фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

С 2014 года — активный участник движения в поддержку Новороссии.

С марта 2014 года — глава Координационного центра «Новая Русь».

29-30 августа 2014 года принял участие во второй международной конференции «Россия, Новороссия, Украина: глобальные проблемы и вызовы» в Ялте.

Осенью 2014 года возглавлял гуманитарное управление Министерства обороны Луганской народной республики.

Автор публикаций о сферах экономики и энергетики в СМИ, блогер. Автор книги «Мир на пИке, Мир в пикЕ» (2014), посвященной энергетическому кризису.