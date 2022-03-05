Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о возможности экологической катастрофы на Укране наподобие той, что случилась в прошлом веке на атомной электростанции в Чернобыле. Слова политика приводит газета The Daily Telegraph 4 марта

Ранее киевский режим распространил информацию о том, что российские военные в ночь на 4 марта якобы атаковали Запорожскую АЭС, в результате чего на станции возник пожар и опасность ядерной катастрофы.

«Необходимо четко дать понять Кремлю, что ядерная катастрофа на гражданском объекте на Украине, новый Чернобыль, будет катастрофой и для России, и для всех остальных», — заявил Джонсон.

Он отметил, что на Украине есть и другие атомные электростанции, а также хранилища радиоактивных отходов. В связи с этим он высказал мнение о необходимости некоей системы слежения за украинскими АЭС, которая была бы подконтрольна ООН и МАГАТЭ.

Ситуация с Запорожской АЭС

Как отметил 4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, то, что произошло на Запорожской атомной электростанции было провокацией со стороны украинских националистов и экстремистов, атаковавших российских военных.

Провокация на АЭС, химиотерапия в Киеве, конфликт ВСУ и «Азова». Хроника событий на Украине на 13:00 4 марта © REUTERS, Gleb Garanich

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Запорожскую АЭС и ее окрестности российские военные взяли под контроль 28 февраля по итогам переговоров с руководством станции.

Как объяснили в Минобороны РФ, в ночь на 4 марта группа бойцов украинской Нацгвардии тайно проникла на территорию АЭС, закрепилась в одной из хозпостроек и обстреляла российский патруль.

Столкнувшись с ответным огнем из стрелкового оружия, диверсанты подожгли здание, после чего покинули его.

Эта провокация, снятая на видео, была использована киевским режимом для раздувания очередного эпизода антироссийской истерии в подконтрольных Западу СМИ.

То, что многочисленные фейковые публикации о данном событии и обращения украинского руководства к странам Запада последовали практически моментально и синхронно, указывает на то, что данная провокация готовилась заранее.

Ситуация на Украине

Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.

Европа в заложниках и гуманитарная катастрофа. Итоги 4 марта на Украине © commons.wikimedia.org, Maxim Gavrilyuk

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Гуманитарные коридоры, саботаж чиновников, порт в Мариуполе, удар по «Айдару». Хроника событий на Украине на 17:00 4 марта © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.