Известный американский бизнесмен готов принести в жертву свой завод по производству электромобилей ради блага Соединенных Штатов, следует из заявления владельца компании Tesla Илона Маска в его аккаунте в Twitter

«С тяжелым сердцем вынужден признать, что нам нужно незамедлительно нарастить добычу газа и нефти. Настали чрезвычайные времена, и требуются чрезвычайные меры», — пишет Маск.

На фоне спровоцированного Соединенными Штатами и Евросоюзом украинского кризиса стоимость энергоносителей и ископаемого топлива резко растут, не оставляя шансов на выживание мировой экономике.

И ты, Маск? Рогозин обвинил Илона Маска в "переходе на сторону врага" © Duncan.Hull / wikimedia.org

В то же время он понимает, что «зеленые» решения в сфере энергетики неспособны оперативно компенсировать поставки энергоносителей из России.

В Штатах сейчас обсуждают тотальный запрет на закупки нефти из РФ, и, хотя пока Белый дом высказывается против этой меры, так как она резко ускорит инфляцию, идея таких санкций против России за проведение спецоперации по принуждению киевского режима к миру набирает популярность.

Ситуация на Украине

Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.

Европа в заложниках и гуманитарная катастрофа. Итоги 4 марта на Украине © commons.wikimedia.org, Maxim Gavrilyuk

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Гуманитарные коридоры, саботаж чиновников, порт в Мариуполе, удар по «Айдару». Хроника событий на Украине на 17:00 4 марта © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.