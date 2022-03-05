Крупные американские СМИ прекращают свою работу в России из-за страха быть наказанными за публикацию недостоверной информации («фейков») и антироссийскую пропаганду. В частности, об этом 4 марта синхронно сообщили агентство Bloomberg и CNN

В этот день президент России Владимир Путин подписал принятый Государственной Думой закон, предусматривающий крупные штрафы и тюремные сроки до 15 лет за лживые сообщения о действиях российской армии, дискредитацию военных и призывы к вводу санкций против РФ.

«Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей на территории России», — сказал главред Bloomberg Джон Миклетвэйт.

Аналогичным образом объявила о прекращении вещания в России американская телекомпания CNN.

«CNN прекратит вещание в России, в то время как мы продолжаем оценивать ситуацию и наши дальнейшие шаги», — заявили в пресс-службе канала.

Также о прекращении вещания в РФ по аналогичным причинам сообщили американские телеканалы ABC и CBS.

Ранее Роскомнадзор заблокировал вещание в стране Русской службы британской Би-би-си, немецкой DW, американских «Радио свобода»* и «Голос Америки»* за систематическое и целенаправленное распространение заведомо недостоверной информации о спецоперации войск РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

Ситуация на Украине

Европа в заложниках и гуманитарная катастрофа. Итоги 4 марта на Украине © commons.wikimedia.org, Maxim Gavrilyuk

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Гуманитарные коридоры, саботаж чиновников, порт в Мариуполе, удар по «Айдару». Хроника событий на Украине на 17:00 4 марта © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.

* СМИ, выполняющие роль иностранного агента на территории Российской Федерации