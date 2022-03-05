Финские власти готовы обсуждать вступление страны в НАТО, поскольку геополитическая обстановка претерпела существенные изменения из-за ситуации вокруг Украины, сказал президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью американскому телеканалу Fox

Одной из причин спецоперации войск РФ на Украине стало намерение Киева вступить в НАТО вопреки озабоченностям Москвы.

«У нас изменившаяся ситуация как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые мы видим, что большинство выступает за, согласно опросам. Мы сейчас открыты к дискуссии по этому поводу с нашим парламентом», — заявил Ниинисте.

О том, как к этому может отнестись Россия, финский политик не упомянул. Напомним, до революции в октябре 1917 года Финляндия входила в состав Российской империи.

Финляндия стала независимой благодаря «вождю мирового пролетариата» Владимиру Ульянову-Ленину. Это, пожалуй, единственная страна Запада, где до сих пор почитают Ильича. Как и современная Украина, Финляндия получила все свои территории благодаря большевикам.

Ситуация на Украине

Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.

Европа в заложниках и гуманитарная катастрофа. Итоги 4 марта на Украине © commons.wikimedia.org, Maxim Gavrilyuk

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Гуманитарные коридоры, саботаж чиновников, порт в Мариуполе, удар по «Айдару». Хроника событий на Украине на 17:00 4 марта © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием.

В данный момент на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.