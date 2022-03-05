Человеконенавистническую бандеровскую идеологию на Украине нужно вычищать на всех уровнях, от названий улиц до государственных служащих, сказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью, опубликованном в газете «Известия» 5 марта

Российские вооруженные силы с 24 марта проводят на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что она будет длиться до тех пор, пока заявленные цели не будут полностью достигнуты.

Один из самых успешных премьеров в истории Украины Николай Азаров рассказал, каким он видит процесс денацификации страны.

«Денацификация — уничтожение бандеровской идеологии на всех уровнях. Есть ведь улицы имени Бандеры и Шухевича (нацистских коллаборантов времен Второй мировой — Ред.), памятники, факельные шествия. Это полная люстрация государственного аппарата на предмет устранения сторонников этой идеологии. Люстрация силовых структур и судебного корпуса», — подчеркнул политик.

Европа в заложниках и гуманитарная катастрофа. Итоги 4 марта на Украине © commons.wikimedia.org, Maxim Gavrilyuk

Азаров утверждает, что даже на Западной Украине, в таких оплотах бандеровщины, как Львов и Ивано-Франковск, можно найти достойных специалистов.

Сейчас они, по словам экс-премьера, «сидят и молчат», поскольку «боятся». Азаров назвал такие опасения обоснованными и напомнил о недавнем убийстве застрелили мэра города Кременной Владимира Струка, которого застрелили неонацисты за попытку мирно договориться с войсками ЛНР.

Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.

Гуманитарные коридоры, саботаж чиновников, порт в Мариуполе, удар по «Айдару». Хроника событий на Украине на 17:00 4 марта © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

«Вы — нелюди! Сдавайтесь». Как в освобожденных селениях Донбасса говорят о бойцах нацбатальонов © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием.