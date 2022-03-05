Российские вооруженные силы с 24 марта проводят на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что она будет длиться до тех пор, пока заявленные цели не будут полностью достигнуты.
Один из самых успешных премьеров в истории Украины Николай Азаров рассказал, каким он видит процесс денацификации страны.
«Денацификация — уничтожение бандеровской идеологии на всех уровнях. Есть ведь улицы имени Бандеры и Шухевича (нацистских коллаборантов времен Второй мировой — Ред.), памятники, факельные шествия. Это полная люстрация государственного аппарата на предмет устранения сторонников этой идеологии. Люстрация силовых структур и судебного корпуса», — подчеркнул политик.
Он отметил, что на Украине достаточно компетентных чиновников, которые смогут успешно заменить уволенных радикалов.
Азаров утверждает, что даже на Западной Украине, в таких оплотах бандеровщины, как Львов и Ивано-Франковск, можно найти достойных специалистов.
Сейчас они, по словам экс-премьера, «сидят и молчат», поскольку «боятся». Азаров назвал такие опасения обоснованными и напомнил о недавнем убийстве застрелили мэра города Кременной Владимира Струка, которого застрелили неонацисты за попытку мирно договориться с войсками ЛНР.
Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.
После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.
Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.
Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.
С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.
Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.
Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием.