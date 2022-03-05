Российские вооруженные силы проводят на Украине спецоперацию по принуждению Киева к миру, в ходе которой украинские военно-воздушные силы были уничтожены практически полностью.
Киев призвал Запад ввести над Украиной «бесполетную зону», то есть, использовать авиацию и ПВО стран НАТО для ликвидации российских боевых самолетов и вертолетов, однако получил отказ.
Зеленский считает, что таким образом Североатлантический альянс дал «зеленый свет бомбардировке украинских городов и сел», предоставив взамен 50 тонн дизельного топлива.
«НАТО сознательно утвердила решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО», — заявил Зеленский.
Следует отметить, что Соединенные Штаты в весьма большой степени контролируют Зеленского и его режим, особенно в части внешней политики, так что предполагать разногласия Зеленского и США не стоит.
Например, сразу после первых переговоров представителей киевского режима с российской делегацией в Белоруссии США заявили, что отправят своего человека для того, чтобы держать руку на пульсе переговоров, не оставляя украинскому президенту никакого пространства для маневра.
В свете этого критические заявления в адрес НАТО выглядят как попытка Соединенных Штатов спровоцировать европейские страны Альянса на более активное участие в украинском кризисе, в том числе на отправку своих ВВС на Украину.
Ранее официальные лица киевского режима сообщали, что уже договорились о том, что некоторые европейские страны поставят на Украину устаревшие советские боевые самолеты взамен уничтоженных, а взлетать они будут с польских аэродромов с украинскими экипажами.
Между тем украинские летчики не имеют никакого реального боевого опыта за исключением бомбежек ополченцев Донбасса и уничтожения с воздуха мирного населения.
В связи с этим выглядит логичным не только привлечение самолетов из входящих в НАТО европейских стран, но и их летчиков.
Судя по всему, именно для того, чтобы подтолкнуть своих союзников к более активным действиям США используют Зеленского, чьи заявления сейчас моментально тиражируют западные СМИ, создавая нужное Вашингтону общественное мнение в ЕС.
Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.
После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.
Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.
Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.
С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.
Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.
Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием.
В данный момент на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.