Прошедший четвертого марта саммит Североатлантического альянса показал, что некоторые входящие в него страны до сих пор считают борьбу за Украину второстепенной задачей, сказал президент страны Владимир Зеленский 4 марта в видеообращении, опубликованном в соцсетях

Российские вооруженные силы проводят на Украине спецоперацию по принуждению Киева к миру, в ходе которой украинские военно-воздушные силы были уничтожены практически полностью.

Киев призвал Запад ввести над Украиной «бесполетную зону», то есть, использовать авиацию и ПВО стран НАТО для ликвидации российских боевых самолетов и вертолетов, однако получил отказ.

Зеленский считает, что таким образом Североатлантический альянс дал «зеленый свет бомбардировке украинских городов и сел», предоставив взамен 50 тонн дизельного топлива.

«НАТО сознательно утвердила решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО», — заявил Зеленский.

Европа в заложниках и гуманитарная катастрофа. Итоги 4 марта на Украине © commons.wikimedia.org, Maxim Gavrilyuk

Например, сразу после первых переговоров представителей киевского режима с российской делегацией в Белоруссии США заявили, что отправят своего человека для того, чтобы держать руку на пульсе переговоров, не оставляя украинскому президенту никакого пространства для маневра.

В свете этого критические заявления в адрес НАТО выглядят как попытка Соединенных Штатов спровоцировать европейские страны Альянса на более активное участие в украинском кризисе, в том числе на отправку своих ВВС на Украину.

Гуманитарные коридоры, саботаж чиновников, порт в Мариуполе, удар по «Айдару». Хроника событий на Украине на 17:00 4 марта © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Между тем украинские летчики не имеют никакого реального боевого опыта за исключением бомбежек ополченцев Донбасса и уничтожения с воздуха мирного населения.

В связи с этим выглядит логичным не только привлечение самолетов из входящих в НАТО европейских стран, но и их летчиков.

Судя по всему, именно для того, чтобы подтолкнуть своих союзников к более активным действиям США используют Зеленского, чьи заявления сейчас моментально тиражируют западные СМИ, создавая нужное Вашингтону общественное мнение в ЕС.

Как Зеленский дезавуировал результаты переговоров © AFP, SERGEI SUPINSKY

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

«Вы — нелюди! Сдавайтесь». Как в освобожденных селениях Донбасса говорят о бойцах нацбатальонов © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием.

В данный момент на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.