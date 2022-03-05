В Белом доме оценили вероятность прямых контактов президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным в контексте ситуации на Украине. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки

По ее словам, в настоящее время Байден не намерен контактировать с Путиным.

«Но он оставляет дверь для дипломатии открытой», — отметила Псаки.

Ранее в США назвали условие для переговоров Путина и Байдена. По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, переговоры двух лидеров могут состояться в случае, если Москва выведет войска с территории Украины. Она добавила, что Вашингтон готов разговаривать со всеми в любое время, в том числе с Москвой. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.