Роскомнадзор потребовал от компании Apple Inc, переименовавшей на своих картах Apple Maps Министерство обороны России в «министерство фашизма», немедленно вернуть аутентичное название для пользователей во всех странах, говорится в сообщении российского ведомства 4 марта

«Роскомнадзор направил письмо в адрес администрации Apple Inc. с требованием незамедлительно изменить наименование государственного органа в картографическом сервисе Apple Maps на официальное», — подчеркнули в ведомстве.

РКН отмечает, что американская компания нарушила Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», распространив сведения, выражающие явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в России.

Европа в заложниках и гуманитарная катастрофа. Итоги 4 марта на Украине © commons.wikimedia.org, Maxim Gavrilyuk

Если это не будет незамедлительно исправлено, компания будет обязана выплатить штраф в размере от одной двадцатой до одной десятой от годового оборота в России.