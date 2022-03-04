«Роскомнадзор направил письмо в адрес администрации Apple Inc. с требованием незамедлительно изменить наименование государственного органа в картографическом сервисе Apple Maps на официальное», — подчеркнули в ведомстве.
РКН отмечает, что американская компания нарушила Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», распространив сведения, выражающие явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в России.
Как сообщили в ведомстве, на территории РФ название министерства теперь отображается верно. Тем не менее, в других государствах Apple Inc оставила некорректное название.
Если это не будет незамедлительно исправлено, компания будет обязана выплатить штраф в размере от одной двадцатой до одной десятой от годового оборота в России.