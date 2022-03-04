Ранее киевский режим распространил информацию о том, что российские военные в ночь на 4 марта якобы атаковали Запорожскую АЭС, в результате чего на станции возник пожар и опасность ядерной катастрофы.
Небензя сообщил, что Запорожскую АЭС и ее окрестности российские военные взяли под контроль 28 февраля по итогам переговоров с руководством станции.
«Цель в том, чтобы не допустить ядерной провокации, обеспечить безопасности станции, а также не допустить перебоев поставок электроэнергии», — подчеркнул постпред.
Как объяснили в Минобороны РФ, в ночь на 4 марта группа бойцов украинской Нацгвардии тайно проникла на территорию АЭС, закрепилась в одной из хозпостроек и обстреляла российский патруль.
Столкнувшись с ответным огнем из стрелкового оружия, диверсанты подожгли здание, после чего покинули его. Эта провокация была использована киевским режимом для раздувания очередного эпизода антироссийской истерии в подконтрольных Западу СМИ.
Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.
После ряда крупных поражений в гражданской войне украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.
Однако эти соглашения не выполнялись киевским режимом. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.
Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.
С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.
Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.
Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием.
В данный момент на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.