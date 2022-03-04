Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, принуждая к миру киевский режим, на протяжении семи лет убивавший своих собственных граждан в Донбассе.
О причинах, побудивших Москву прибегнуть к военно-техническому разрешению конфликта на Украине, Шойгу и рассказал Гутерришу.
«ВС РФ не угрожают мирным жителям, не обстреливают гражданские объекты и соблюдают требования гуманитарного права», — добавил глава Минобороны РФ.
Он также сообщил, что войска РФ давно создали коридоры для выхода мирных граждан из окруженных городов, однако украинские националисты не дают мирному населению уйти и используют его в качестве «живого щита».
Глава российского государства Владимир Путин ранее на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявлял, что военная операция на Украине продолжится до выполнения всех требований России.
Это демилитаризация и денацификация Украины, ее безъядерный статус, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.
Только после выполнения всех этих требований возможен возврат к переговорам с Украиной или какой-либо другой стороной.
Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.
После ряда крупных поражений в гражданской войне украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.
Однако эти соглашения не выполнялись киевским режимом. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.
Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.
С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.
Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.
Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием.
В данный момент на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.