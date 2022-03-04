Глава минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации объединенных наций Антониу Гутерришем, сообщил телеканал «Звезда» 4 марта

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, принуждая к миру киевский режим, на протяжении семи лет убивавший своих собственных граждан в Донбассе.

О причинах, побудивших Москву прибегнуть к военно-техническому разрешению конфликта на Украине, Шойгу и рассказал Гутерришу.

«ВС РФ не угрожают мирным жителям, не обстреливают гражданские объекты и соблюдают требования гуманитарного права», — добавил глава Минобороны РФ.

Европа в заложниках и гуманитарная катастрофа. Итоги 4 марта на Украине © commons.wikimedia.org, Maxim Gavrilyuk

Глава российского государства Владимир Путин ранее на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявлял, что военная операция на Украине продолжится до выполнения всех требований России.

Это демилитаризация и денацификация Украины, ее безъядерный статус, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

Только после выполнения всех этих требований возможен возврат к переговорам с Украиной или какой-либо другой стороной.

Гуманитарные коридоры, саботаж чиновников, порт в Мариуполе, удар по «Айдару». Хроника событий на Украине на 17:00 4 марта © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданской войне украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти соглашения не выполнялись киевским режимом. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Как Зеленский дезавуировал результаты переговоров © AFP, SERGEI SUPINSKY

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием.

В данный момент на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.