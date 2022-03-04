Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, принуждая к миру киевский режим, на протяжении семи лет убивавший своих собственных граждан в Донбассе.
Главной проблемой стало не противодействие украинских националистических батальонов, а миллионы лживых информационных вбросов, которые приводят к гибели в первую очередь мирных граждан Украины и очерняет образ российских военных, которые завершают семилетнюю войну на Украине, а не являются агрессорами.
Принятый Госдумой России документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, согласно которым срок заключения за подобные преступления может достигать 15 лет в случае, если они повлекут за собой тяжкие последствия. В противном случае наказание будет менее тяжелым, однако все же весьма значительным.
Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России будет наказываться:
— штрафом в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;
-исправительными работами на срок до года;
— принудительными работы на срок до трех лет;
— лишением свободы на тот же срок.
Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то наказание может быть следующим:
— штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет;
— принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет;
— лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Также законопроект предусматривает наказание за призывы к санкциям против России:
— штраф до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет;
-ограничение свободы на срок до трех лет;
— принудительные работы на срок до трех лет;
— арест на срок до шести месяцев;
— лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.
Максимальное наказание за призывы к дискредитации российской армии составит пять лет лишения свободы.