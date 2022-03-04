Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах и тюремных сроках за распространение заведомо недостоверной информации (фейков) о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям, сообщает РИА Новости 4 марта

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, принуждая к миру киевский режим, на протяжении семи лет убивавший своих собственных граждан в Донбассе.

Главной проблемой стало не противодействие украинских националистических батальонов, а миллионы лживых информационных вбросов, которые приводят к гибели в первую очередь мирных граждан Украины и очерняет образ российских военных, которые завершают семилетнюю войну на Украине, а не являются агрессорами.

Принятый Госдумой России документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, согласно которым срок заключения за подобные преступления может достигать 15 лет в случае, если они повлекут за собой тяжкие последствия. В противном случае наказание будет менее тяжелым, однако все же весьма значительным.

Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России будет наказываться:

— штрафом в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;

Одесса в ожидании войны. Патриоты наслаждаются фейками, мэр Труханов солидаризовался с националистами © AP, Emilio Morenatti

— принудительными работы на срок до трех лет;

— лишением свободы на тот же срок.

Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то наказание может быть следующим:

— штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет;

— принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет;

— лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Также законопроект предусматривает наказание за призывы к санкциям против России:

— штраф до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет;

«Истеричные фейки» и транзит по расписанию. Хроника событий на Украине на 16.00 26 февраля © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

— принудительные работы на срок до трех лет;

— арест на срок до шести месяцев;

— лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

Максимальное наказание за призывы к дискредитации российской армии составит пять лет лишения свободы.