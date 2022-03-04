Глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов обсудил ситуацию вокруг Украины с начальником Главного штаба ВС Франции Тьерри Бюркаром, сообщили в Минобороны России 4 марта

Россия после семи лет бесплодных переговоров по мирному разрешению конфликта на Украине и игнорирования Западом опасений Москвы относительно вопросов безопасности 24 марта начала спецоперацию по принуждению к миру нацистского киевского режима. За это страны Запада, в том числе Франция, ввели масштабные санкции против России.

«Четвертого марта 2022 года начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником Главного штаба вооруженных сил Франции генералом армии Тьерри Бюркаром. В ходе переговоров военачальники обсудили ситуацию вокруг Украины», — говорится в сообщении.

Европа в заложниках и гуманитарная катастрофа. Итоги 4 марта на Украине © commons.wikimedia.org, Maxim Gavrilyuk

После ряда крупных поражений в гражданской войне украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти соглашения не выполнялись киевским режимом. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием.

В данный момент на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.