Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных журналистов. Об этом заявил 4 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Российский представитель рассказал, что на улице Жилярди Киевского района города, в частном секторе, между домами, размещены реактивные системы залпового огня.

«Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома», — заявил Конашенков.

Реальный разгром или провокации в СМИ? Скворцов о том, что происходит в Киеве © Украина.ру

По словам Конашенкова, цель подобных действий — спровоцировать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору города.

В этом случае последствия такого обстрела будут сниматься и передаваться западным журналистам, сообщил военный представитель.