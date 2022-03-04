Российский представитель рассказал, что на улице Жилярди Киевского района города, в частном секторе, между домами, размещены реактивные системы залпового огня.
«Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома», — заявил Конашенков.
Он добавил, что эти РСЗО приведены в боевую готовность к обстрелу подразделений российской армии, расположенных вне Харькова.
По словам Конашенкова, цель подобных действий — спровоцировать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору города.
В этом случае последствия такого обстрела будут сниматься и передаваться западным журналистам, сообщил военный представитель.